В Челябинске бабушка попала под автобус, переходя дорогу по зебре

Пожилая женщина осталась жива, но получила травмы

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 6 марта в Челябинске на проспекте Ленина в районе дома № 20, сообщает Госавтоинспекция.

Водитель автобуса «Волгабас» — 55-летний мужчина — наехал на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 85-летняя женщина получила травмы.

Госавтоинспекция города Челябинска напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водителям рекомендуют снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на гаджеты.