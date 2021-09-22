В Челябинске автосалон навязал покупательнице услугу на сумму свыше 86 тысяч рублей

Женщина обратилась в суд с требованием расторгнуть договор о приобретении допуслуг и выплатить компенсацию

Жительнице Сатки при приобретении автомобиля в кредит навязали дополнительные услуги стоимостью более 86 тысяч рублей. Покупательница попросила оформить отказ от услуги и вернуть деньги, однако ответа от компании не последовало. Тогда женщина обратилась в суд, который обязал автосалон расторгнуть договор и выплатить компенсацию морального вреда, сообщили накануне, 21 сентября, в пресс-службе Советского районного суда города Челябинска.

Инцидент произошел в мае этого года в одном из челябинских автосалонов. Жительница Сатки приобрела в кредит автомобиль «Лада Веста», и в этот же день компания заключила с ней договор о приобретении сертификата на круглосуточную юридическую поддержку, помощь на дорогах и эвакуацию ее транспортного средства стоимостью 86 400 рублей и сроком действия на 3 года. Это также вошло в стоимость кредитного обязательства. Возмущенная покупательница потребовала оформить отказ от услуги и вернуть ей деньги, однако ответа не последовало. Тогда женщина обратилась в суд.

«В своем исковом заявлении истица просила принять отказ от договора, взыскать полную стоимость сертификата, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, убытки, расходы по оплате услуг представителя, почтовые расходы, а также расходы по оформлению доверенности. Решением Советского районного суда города Челябинска от 25 августа 2021 года исковые требования удовлетворены частично. С компании взысканы оплаченная по договору стоимость сертификата в размере 86 400 рублей, компенсация морального вреда, штраф, расходы по оплате услуг представителя и почтовые расходы»,— сообщили в пресс-службе суда.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.