В Челябинске автомобилистов штрафуют за парковку на местах для инвалидов

За несколько дней выявлено 25 нарушений

В Челябинске за несколько дней выявлено 25 нарушений на стоянках для людей с ограниченными возможностями, а также среди водителей, перевозящих таких пассажиров. Об этом сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД города.

«Сотрудники ГИБДД выявляют не только полное отсутствие каких-либо документов, указывающих на инвалидность водителя (либо его пассажиров), но и другие нарушения правил дорожного движения», — сообщили в Госавтоинспекции.

В отношении водителей-нарушителей составляется административный материал, эвакуация автомобилей временно не производится. Сотрудники полиции предлагают водителям незамедлительно освободить место для автомобилей инвалидов.

Напомним, нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.