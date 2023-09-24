В Челябинске автомобилистка сбила 12-летнюю девочку на пешеходном переходе

Ребенка доставили в больницу

Накануне вечером, 23 сентября, в Челябинске в районе Никольской рощи автомобилистка сбила девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17:30 около дома № 58 по проспекту Победы. По предварительным данным, 43-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено», наехала на 12-летнюю девочку, пересекавшую дорогу по «зебре».

Ребенка с травмами доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД напомнили автомобилистам о том, что на дороге нельзя отвлекаться на гаджеты, нарушать скоростной режим и совершать резкие маневры. Кроме того, перед пешеходными переходами необходимо заранее сбавлять скорость.