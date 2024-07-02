В Челябинске автомобилиста осудили за смертельное ДТП

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, который в декабре 2023 года сбил пешехода. Последний скончался в больнице, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 74-летний пенсионер переходил дорогу на красный сигнал светофора, когда вдруг на него наехал автомобиль «Шкода-Октавия». По словам эксперта, водитель мог затормозить и предотвратить аварию, но не сделал этого из-за состояния опьянения. Подсудимый свою вину признал в полном объеме.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права садиться за руль на 2,5 года. В пользу сына погибшего взыскан миллион рублей в качестве моральной компенсации.