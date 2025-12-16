В Челябинске автомобилист устроил массовую аварию и наехал на женщину‑пешехода

Водителю внезапно стало плохо

Сегодня, 16 декабря, утром в Ленинском районе Челябинска 49-летний водитель Toyota Camry устроил массовое ДТП и наехал на пешехода из-за внезапного ухудшения самочувствия, сообщили в городской Госавтоинспекции.

На автодороге Меридиан автомобилист врезался в попутно следовавший Volkswagen Polo, а затем в автомобиль Ford Focus. После он продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и на пересечении с улицей Пограничной сбил женщину-пешехода. Последнюю с травмами увезли в больницу.

На месте работают сотрудники экстренных служб, все обстоятельства устанавливаются.