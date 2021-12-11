В Челябинске автомобилист сбил школьника на пешеходном переходе

Подростка увезли в больницу с различными травмами

Вечером 10 декабря в Челябинске водитель «Лады» сбил школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате подростка госпитализировали с травмами, сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 18:45 напротив дома № 36 по улице Хохрякова. Челябинка, управляя автомобилем «Лада», сбила 15-летнего подростка. Мальчик получил травмы и был госпитализирован в одно из медицинских учреждений.

«В момент дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний находился один, без сопровождения взрослых, возвращался из школы домой»,— уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.