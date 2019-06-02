/ В Челябинске автомобилист сбил ребенка на велосипеде

Мальчик госпитализирован с места происшествия.

В Челябинске, во время дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и велосипеда, пострадал ребенок. За рулем велосипеда находился мальчик 2006 года рождения. Инцидент произошел на северо-западе города, во дворе на улице Ворошилова, где 13-летний мальчик катался на велосипеде.

1 июня около 15:50 водитель автомобиля ВАЗ 1984 года рождения совершил наезд на велосипедиста, следовавшего слева направо в жилой зоне. Обстоятельства происшествия устанавливаются, работа ведется сотрудниками ГИБДД. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мальчика, находившегося за рулем велосипеда, госпитализировали с места происшествия.