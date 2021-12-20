В Челябинске автомобилист сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе

Ребенок получил травмы

Поздно вечером 19 ноября в Челябинске автомобилист наехал на пятилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате мальчик получил травмы, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 22:00 напротив дома № 15 по улице Куйбышева. 20-летний молодой человек, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2115, наехал на мальчика, переходившего дорогу по зебре вместе со своим отцом. В результате ребенок получил травмы, мужчина не пострадал.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за минувшие выходные в Челябинске зарегистрировано 148 ДТП.