В Челябинске автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Полицейские разыскивают очевидцев аварии

Накануне, 13 ноября, днем в Челябинске в микрорайоне Чурилово автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Полиция разыскивает очевидцев аварии, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 12:25 неподалеку от пересечения улиц Зальцмана и 2-й Эльтонской. Известно только, что сбивший пешехода водитель управлял автомобилем черного цвета. В результате переходивший дорогу местный житель получил травмы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией или записями видеорегистраторов, просят позвонить по телефонам 728-61-15, 728-60-10.