В Челябинске автомобилист сбил коляску с двумя детьми

Малыши получили травмы

Вечером 5 июля в Челябинске на улице Дзержинского в Ленинском районе женщина с коляской переходила дорогу по пешеходному переходу. В какой-то момент на коляску наехал водитель автомобиля «Пежо». Как сообщили очевидцы в социальных сетях, в результате пострадали находившиеся в коляске два малыша.

«Дети лежали на дороге, люди бросились к ним на помощь. Потом приехала скорая, детей сразу унесли»,— рассказали очевидцы в одном из городских пабликов.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции факт аварии подтвердили.

«По предварительным данным, телесные повреждения получили два ребенка. Все обстоятельства выясняются»,— прокомментировали в ведомстве.