В Челябинске автомобилист сбил 11-летнего мальчика

Ребенок получил травмы

В Челябинске автомобилист на иномарке сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на красный свет светофора. Ребенок получил травмы, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около дома № 19 по улице Новороссийской. Мужчина на автомобиле «Фольксваген-Поло» наехал на мальчика, который переходил дорогу по зебре, но на запрещающий сигнал светофора. Ребенок получил различные травмы, его отвезли в одну из больниц для оказания необходимой помощи.

«В момент дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний один, без сопровождения взрослых, направлялся домой с прогулки. Был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов», — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции попросили родителей уделять больше внимания поведению своих детей на дороге и объяснять им, почему нельзя переходить проезжую часть в неположенном месте или на красный свет светофора.