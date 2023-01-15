В Челябинске автомобиль вылетел с моста

Водитель не пострадал

Сегодня, 15 января, в Челябинске на автодороге Меридиан автомобилист слетел с моста. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД, водитель не пострадал.

ЧП произошло около 13:00 в районе бизнес-дома Спиридонов на проспекте Ленина. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением и слетел с моста.

«Дорожное ограждение водитель не повредил, только свой автомобиль. Сам он не пострадал, в автомобиле находился один»,— уточнили в ведомстве.

Посмотреть видео падения авто можно в телеграм-канале 1obl.tv.