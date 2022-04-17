В Челябинске автомобиль вылетел на трамвайные пути после ДТП

В результате пострадала женщина

В Челябинске столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла около дома № 8 на проспекте Ленина. 59-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай», выезжая со второстепенной дороги, не уступил и столкнулся с движущейся по главной дороге машиной «ВАЗ». Последний от удара изменил направление движения и вылетел на трамвайные рельсы.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „ВАЗ“ — 56-летняя женщина получила телесные повреждения»,— сообщили в ведомстве.

Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь. Все обстоятельства аварии выясняются.