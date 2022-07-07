В Челябинске на Комсомольском проспекте в ДТП пострадали два человека. Авария произошла сегодня, 7 июля, в 10:40 возле дома 23Д/3. Автомобиль Volkswagen въехал в бок Opel, отчего тот вылетел на остановку. Прохожие не пострадали, сообщает ГИБДД Челябинска.
Женщина за рулем автомобиля Opel перестраивалась, не посмотрев в зеркала. В бок автомобиля въехал Volkswagen. От удара машина вылетела на остановку общественного транспорта. Никто из прохожих не пострадал.
С травмами госпитализированы пассажир Volkswagen и водитель Opel. Их жизни ничто не угрожает.
В конце июня на Копейском шоссе, 40 после лобового столкновения с «Ладой-Гранта» автомобиль ВАЗ-2115 влетел в остановку. Пешеходы в аварии не пострадали.
Автор: Алексей Борякин