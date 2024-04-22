В Челябинске автомобиль врезался в отбойники и перевернулся

На месте работаю экстренные службы

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Сегодня, 22 апреля, на улице Лыжных батальонов в Челябинске легковушка врезалась в отбойники и перевернулась на крышу.

По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, на улице Лыжных батальонов 57-летний водитель автомобиля Geely не справился с управлением. Из-за чего машина опрокинулась на крышу. Прибывшие сотрудники «скорой» оказали мужчине медицинскую помощь. На месте работает экипаж ДПС.

«Продолжается работа, направленная на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП», — сообщили в пресс-службе.

Из-за ДТП на плотине образовалась пробка в сторону северо-запада.