В Челябинске автомобиль врезался в электроопору по дороге в аэропорт

Водителя госпитализировали с различными травмами

В Челябинске во вторник, 1 февраля, произошло ДТП по дороге в аэропорт — водитель Лады Гранта врезался в электроопору на большой скорости. Очевидцы сообщают, что машину буквально разорвало надвое. По данным регионального полицейского главка, 40-летнего водителя госпитализировали с различными травмами.



Авария произошла на улице Мраморной в 16.00. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Лада Гранта не справился с управлением, выехал за пределы дороги и въехал в электроопору.





ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, водителя госпитализировали с травмами.