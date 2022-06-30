В Челябинске автомобиль влетел в остановку после лобового ДТП

В аварии есть пострадавшие

Сегодня, 30 июня, на Копейском шоссе, 40 после лобового столкновения с «Ладой-Гранта» автомобиль ВАЗ-2115 влетел в остановку. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по Челябинску.

За рулем «Лады» находился 20-летний мужчина. Он двигался со стороны Копейска. Автомобилем ВАЗ управлял 53-летний водитель, он двигался во встречном направление.

«В результате столкновения машина ВАЗ влетела в остановку. В аварии пострадали пассажирка „Лады“ и водитель ВАЗ. Их госпитализировали», — рассказали в Госавтоинспекции.

Пешеходы в аварии не пострадали.