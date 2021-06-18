В Челябинске автомобиль такси перевернулся при столкновении с легковушкой

Медицинская помощь понадобилась пассажирке иномарки

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Сегодня, 18 июня, на перекрестке улиц Мира и Румянцева в Металлургическом районе Челябинска при столкновении двух легковушек одна из них перевернулась на крышу. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария случилась в 11:40. При столкновении «Шкоды» и «Киа» второе авто от удара перевернулось на крышу. Оба автомобиля принадлежат службе такси.

«В результате происшествия помощь понадобилась пассажирке „Киа“. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Напомним, накануне таксист «Рено» не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего машина опрокинулась и столкнулась с автомобилем «Скания». В аварии пострадал сам таксист. Были ли на момент ДТП в салоне его машины другие люди, неизвестно. Когда приехали сотрудники полиции, водитель находился на месте происшествия один.