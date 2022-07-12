В Челябинске автомобиль сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Пострадавшая переходила дорогу по зебре

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Сегодня, 12 июля, автомобиль ВАЗ-2107 сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения.

ДТП произошло на перекрестке улиц 250-летия Челябинска и Чичерина. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска, девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Тем временем водитель отечественной легковушки, не сбавляя скорость, промчался по пешеходному переходу, задев ребенка.

Останавливаться для оказания помощи водитель не стал. На кадрах видно, что пострадавшая самостоятельно встала и ушла с дороги. Девочка получила травму, ей назначили амбулаторное лечение.





Водителя нашли, полиция занимается оформлением документов.

