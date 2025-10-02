В Челябинске автомобиль опрокинулся на бок у ТРК «Фиеста» после столкновения

Авария произошла вечером 2 октября

Вечером 2 октября на перекрестке в районе дома № 7 по улице Молодогвардейцев в Челябинске произошла авария: после столкновения один из автомобилей оказался на боку. Очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы, горожане переживали за людей внутри машины.

По данным Госавтоинспекции Челябинска столкнулись «Сузуки» и «Лада Гранта». За рулем были 51-летний и 60-летний мужчины соответственно. В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На месте работают сотрудники ДПС, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД, быть внимательными за рулем и беречь себя и близких. Безопасность на дороге — общая ответственность.