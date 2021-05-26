Накануне вечером, 25 мая, в Челябинске автомобиль наехал на юного велосипедиста. Ребенок получил травмы. Подробнее рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.
ДТП произошло в 17:10 напротив дома № 60 по улице Байкальской. Автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился мужчина 1974 года рождения, наехал на велосипедиста, пересекавшего дорогу.
«В результате ДТП травмы получил велосипедист — 13-летний мальчик, ему рекомендовано амбулаторное лечение. В момент происшествия несовершеннолетний находился один на прогулке. Велошлем и защитная экипировка не использовались»,— уточнили в ведомстве.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится административное расследование.
В Госавтоинспекции напоминают, что передвигаться по дороге на велосипедах детям до 14 лет запрещено. Пересекать проезжую часть необходимо строго по пешеходным переходам пешком и катить велосипед рядом. Кроме того, всегда нужно использовать защитную экипировку.