В Челябинске автоледи столкнулась с маршруткой

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Во вторник, 15 декабря, рано утром в Челябинске автоледи врезалась в микроавтобус. В результате травмы получила пассажир маршрутки. Подробнее о происшествии сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

Авария произошла около 06:47 на улице Садовой напротив дома № 5/1. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» — 26-летняя женщина — не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с маршруткой «ПАЗ», следующей по маршруту № 36.

«В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля „ПАЗ“ — женщина, 1948 года рождения, ей рекомендовано амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, в минувшую субботу маршрутный «ПАЗ» на регулируемом пешеходном переходе наехал на второклассницу. На сегодняшний день девочка находится в больнице с травмами различной степени тяжести.