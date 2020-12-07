В Челябинске автоледи наехала на пешехода

Всего за выходные в южноуральской столице произошло 166 ДТП.

За минувшие выходные в Челябинске произошло 166 дорожно-транспортных происшествий. В одном из ДТП пострадал пешеход. Подробнее об аварии рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«5 декабря в 18:15 на улице Разина, 6 водитель — женщина, 1971 года рождения, управляя автомобилем „Мерседес“, совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пострадал пешеход, 1963 года рождения. Он получил ушибленную рану головы, назначено амбулаторное лечение»,— прокомментировали в ведомстве.

Ещё одна авария произошла в субботу, 5 декабря, в 23:10, на улице Труда, 179. 41-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», решил развернуться в неположенном месте и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Туарег». Последний изменил направление движения и врезался в дерево, в результате чего пострадал пассажир авто.

Всего за выходные в ДТП пострадали 12 человек.