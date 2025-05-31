В Челябинске автобус выкатился на тротуар

При буксировке транспорта разорвалась сцепка

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Сегодня, 31 мая, рано утром в Челябинске на Алом поле при буксировке автобуса разорвалась жесткая сцепка. В результате общественный транспорт выкатился на тротуар. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Инцидент произошел в 6:22 на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. При буксировке автобусом КАМАЗ-Маркополо автобуса ЛиАЗ разорвалась сцепка, когда КАМАЗ остановился перед пешеходным переходом. В результате ЛиАЗ сначала столкнулся с КАМАЗом, а затем продолжил движение и выехал на тротуар. Там он наехал на столб и остановился.

Пострадавших в результате нет. Оба транспорта получили повреждения.

«За нарушение правил буксировки транспортного средства на водителя КАМАЗа составлен административный материал по статье 12.21 КоАП РФ. Кроме того, в ближайшее время сотрудники ГАИ посетят автопредприятие и проведут профилактическую работу»,— сообщили в ведомстве.