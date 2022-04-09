В Челябинске автобус врезался в столб

В салоне транспорта пассажиров в момент ДТП не было

Сегодня утром, 9 апреля, в Челябинске автобус, следующий по маршруту № 4, врезался в столб. Пассажиров в момент ДТП в транспорте не было. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, сообщил очевидец корреспонденту ИА «Первое областное».

Авария произошла около дома № 89 на проспекте Ленина. Находящаяся за рулем транспорта женщина, вероятно, не справилась с управлением и врезалась в столб. Судя по кадрам, автобус получил значительные повреждения. Водитель не пострадала.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия.