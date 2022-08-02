В Челябинске автобус после ДТП врезался в крыльцо гостиницы «Виктория»

В аварии пострадали две женщины

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Сегодня утром, 2 августа, 53-летний водитель автобуса НЕФАЗ на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Опель-Мокка». Об этом сообщили в ГИБДД по Челябинску.

За рулем легковушки находился 68-летний мужчина. От удара «Опель» столкнулся с «Ладой-Гранта» под управлением 48-летней женщины.

«После этого автобус и „Опель“ врезались в металлическое ограждение, автобус продолжил движение и врезался в крыльцо гостиницы „Виктория“. Травмы получили 67-летняя и 41-летняя пассажирки „Опеля“», — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП составлен административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

В салоне автобуса пассажиров не было.

«Водитель автобуса НеФАЗ избегал столкновения с маршрутными транспортными средствами, в которых находились люди, и исключения большого количества пострадавших, принял решение сманеврировать своим автобусом в лево по ходу движения. В результате резкого маневра на мокром асфальте произошел неконтролируемый занос автобуса НеФАЗ», — прокомментировали Первому областному информагентству в министерстве дорожного хозяйства региона.



Стаж водителя более 20 лет.