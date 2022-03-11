В Челябинске авто влетело в салон сотовой связи

Обошлось без пострадавших

Напротив дома № 103 по улице Братьев Кашириных после столкновения «Тойоты» и «Лады» отечественное авто врезалось в салон сотовой связи. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась накануне в 20:30.

«Водитель автомобиля „Тойота“ при совершении маневра разворота совершил столкновение с автомобилем „Лада-Приора“, который после столкновения изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на салон связи», — рассказали в Госавтоинспекции.

Водители не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Как ранее сообщал наш сайт, вечером 9 марта на улице Братьев Кашириных автомобиль врезался в остановку «Поселок Бабушкина». В этот момент у комплекса стояли пассажиры, ожидающие общественный транспорт. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина. Еще одну пострадавшую, 35-летнюю челябинку, медики доставили в городскую больницу. Возбуждено уголовное дело.

В январе на этой же остановке 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал с проезжей части на остановку, где стояли люди. В результате происшествия на месте погибла 74-летняя женщина, 80-летнюю (позже она скончалась в больнице) и 34-летнюю женщин госпитализировали.

