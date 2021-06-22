В Челябинске авто охранного предприятия врезалось в фасад ТРК «Урал»

Есть пострадавшие

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Сегодня утром, 22 июня, в Челябинске на перекрестке улиц Сони Кривой и Красной столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел с проезжей части и врезался в фасад здания ТРК «Урал». Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По данным очевидцев, автомобиль «Рено», принадлежащий охранному предприятию «Статус», двигался на бешеной скорости и влетел в «Хендай», который ехал впереди. Попытавшись избежать столкновения, сотрудник ЧОП взял вправо, однако все равно зацепил иномарку и влетел в фасад торгово-развлекательного комплекса «Урал». Удар был настолько мощным, что отлетела облицовка и крепления, на которых держалась плитка.

За рулем «Хендай» находилась девушка, она не пострадала. Водителю и пассажиру «Рено» понадобилась помощь медиков.