В Челябинске аварийно сел самолет из Сочи

Пассажиры и члены экипажа не пострадали

Вечером 12 ноября в челябинском аэропорту Курчатов самолет из Сочи совершил аварийную посадку. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, у воздушного судна возникла техническая неисправность.

«В 18:43 в аэропорту Курчатов совершило аварийную посадку воздушное судно, следовавшее рейсом № 323 по маршруту Сочи — Челябинск авиакомпании „Победа“. При заходе на посадку возникла техническая неисправность — невыпуск закрылок. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал», — уточнили в прокуратуре.

На борту находился 181 пассажир, в том числе 9 детей.

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Известно, что самолет перед посадкой сделал несколько кругов в небе. К месту аварийного приземления стянули экстренные службы: автомобили скорой помощи и МЧС. Помощь специалистов не потребовалась.