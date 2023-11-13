Вечером 12 ноября в челябинском аэропорту Курчатов самолет из Сочи совершил аварийную посадку. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, у воздушного судна возникла техническая неисправность.
«В 18:43 в аэропорту Курчатов совершило аварийную посадку воздушное судно, следовавшее рейсом № 323 по маршруту Сочи — Челябинск авиакомпании „Победа“. При заходе на посадку возникла техническая неисправность — невыпуск закрылок. Самолет приземлился благополучно, никто не пострадал», — уточнили в прокуратуре.
На борту находился 181 пассажир, в том числе 9 детей.
Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Известно, что самолет перед посадкой сделал несколько кругов в небе. К месту аварийного приземления стянули экстренные службы: автомобили скорой помощи и МЧС. Помощь специалистов не потребовалась.