В Челябинске Audi разорвало пополам после наезда на столб

Водитель и пассажир в больнице

Ночью 16 ноября в Металлургическом районе Челябинска водитель Audi врезался в светофорный столб. Владелец иномарки и его пассажир госпитализированы с травмами, сообщили в городской ГАИ.

Авария произошла в 1:25 в районе дома № 63а по улице Мира. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. От удара машину разорвало на две части. На место выезжали спасатели и сотрудники ГАИ.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Ранее в Челябинске на Алом Поле столкнулись четыре автомобиля. Два человека пострадали. Выяснилось, что водитель одного из авто был пьян.