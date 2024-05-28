В Челябинске арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы

Он нанес женщине около четырех ударов по голове

В Челябинской области под стражу заключили 38-летнего южноуральца, которого обвиняют в смерти сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«По версии следствия, 23 мая текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире по улице Кудрявцева нанес сожительнице не менее четырех ударов по голове и туловищу. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий для сбора доказательственной базы.