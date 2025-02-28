В Челябинске арестовали высокопоставленных сотрудников «Макфы»

Их подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере

Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске троих должностных лиц «Макфы» по делу о покушении на получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Арестованы директор по закупкам и снабжению Владлен Паршин, начальник службы закупа зерна Иван Тофан, а также менеджер той же службы.

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года, задержанные намеревались получить 16 миллионов рублей от представителя другой компании за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Их задержали после передачи первой части взятки в размере более одного миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела. Видео задержания можно посмотреть в нашем телеграм-канале.