В Челябинске арестовали мужчину, схватившего школьницу за волосы

Он проведет за решеткой две недели

Центральный районный суд Челябинска арестовал 34-летнего мужчину, который в состоянии опьянения оттаскал девочку за волосы в одной из городских школ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в одном из образовательных центров. 34-летний мужчина, являясь отчимом одного из одноклассников девочки, явился в школу в нетрезвом состоянии и схватил пострадавшую за волосы. Объяснить свой поступок мужчина не смог. Родители девочки написали заявление в полицию.

В отношении мужчины был составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Суд назначил обвиняемому 14 суток административного ареста. Сейчас он находится в спецприемнике.