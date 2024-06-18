В Челябинске арестовали мужчину, оскорбившего сотрудницу полиции

Мужчина вел себя агрессивно и при задержании

В Челябинске на восемь суток арестовали 40-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок в городском парке, а также оскорблял сотрудницу полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в парке имени Тищенко в Металлургическом районе. Известно, что уроженец ближнего зарубежья гулял в парке со своей семьей, но в какой-то момент начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью и оскорблять сотрудницу полиции.

«На место незамедлительно прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. При задержании он вел себя агрессивно. В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“)», — уточнили в ведомстве.

Суд назначил дебоширу наказание в виде ареста на восемь суток.

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области по данному факту организована доследственная проверка по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.