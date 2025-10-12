В Челябинске арестовали 19-летнего любителя «тонировки»

Парень уже привлекался к ответственности за нарушение

В Челябинске 19-летнего водителя ВАЗа арестовали на двое суток за отказ менять тонированные стекла на обычные, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Автомобиль с тонированными передними стеклами инспекторы остановили на улице Молодогвардейцев. За рулем находился 19-летний парень. Сотрудники ГАИ выяснили, что раньше автомобилист уже привлекался к ответственности за это нарушение, но стекла так и не заменил. На очередное законное требование вновь ответил отказом.

В отношении парня составили протокол за неповиновение требованию полицейского. В районном суде его арестовали на двое суток.

«Светопропускаемость передних стекол должна быть не менее 70%. Альтернатива тонировке — „сетки“, „шторки“, „легкосъемная пленка“ — также запрещена действующим законодательством, поскольку все это ограничивает обзорность с места водителя»,— уточнили в ведомстве.