В Челябинске агрессивный пациент ударил головой о стену фельдшера скорой помощи

За минувшие выходные в областном центре произошли два нападения на медиков

Сотрудники регионального управления Росгвардии за прошедшие выходные задержали двух подозреваемых, которые напали на сотрудников бригад скорой помощи. Как сообщили в силовом ведомстве, оба случая произошли в Челябинске. Агрессивных пациентов передали полицейским, а тем, кто намерен повторить подобное, напомнили о том, что в машинах скорой помощи установлены кнопки тревожной сигнализации.

Первый инцидент произошел у дома № 102 по улице Дзержинского. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки сигнализации, установленной в медицинском автомобиле. Фельдшер из бригады скорой помощи получил несколько ударов кулаком в лицо от 37-летнего челябинца. Это он сделал вместо благодарности за оказанную помощь. Известно, что мужчина ранее был судим.

Более жуткое происшествие случилось возле одного из домов на проспекте Победы. Там 43-летний мужчина из Екатеринбурга схватил девушку-фельдшера за волосы, а затем несколько раз ударил ее головой о стену. Оба неадекватных пациента были переданы в полицию, где с ними проводят дальнейшие разбирательства. Всем, кто захочет повторить подобную агрессию, напомнили важное обстоятельство.

«С января 2020 года все машины городской службы скорой помощи оборудованы кнопками тревожной сигнализации и находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии», — отметили в региональном управлении ведомства.