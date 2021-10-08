В Челябинске аферисту вынесли приговор за обман женщин с сайтов знакомств

Жертвы мужчины лишились более 1,7 млн рублей

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным в мошенничестве и краже. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что виновный искал одиноких женщин на сайтах знакомств, втирался в доверие, обещал скорую свадьбу. После того как у жертв просыпались чувства к аферисту, он рассказывал о своем затруднительном финансовом положении и просил деньги в долг. Женщины бежали в банк и оформляли кредиты для возлюбленного. Получив деньги, мужчина исчезал и переставал отвечать на звонки обманутых дам.

Так, с марта по октябрь 2020 года подсудимый обманул четырех женщин и получил от них более 1,7 млн рублей. Кроме того, у одной их своих знакомых он украл два телефона стоимостью более 20 тысяч рублей.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, в крупном размере»), пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»). Во время заседаний подсудимый вину признал и частично возместил ущерб потерпевшим.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.