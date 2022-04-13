Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении адвоката региональной адвокатской палаты. Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, в 2020 году у подозреваемой возник умысел на незаконное приобретение прав на квартиру потерпевшей. Обманным путем адвокат получила доверенность от местной жительницы на право распоряжаться ее имуществом.
«От имени потерпевшей без получения денежных средств она заключила договор продажи указанной квартиры со своей знакомой, которая впоследствии по договору продала квартиру подозреваемой. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу», — сообщили в СУ СКР по области.
В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Как ранее сообщал наш сайт, в Тракторозаводском районном суде рассматривают уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, риелтора и внучки знаменитого игрока и тренера ХК «Трактор» Николая Беца Екатерины. По версии следствия, женщина присвоила 2 миллиона рублей от проданной квартиры в Миассе. Жилье принадлежало семье известных челябинских хирургов Васильевых. Первому областному информагентству стало известно, что потерпевших от действий риелтора было гораздо больше.
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