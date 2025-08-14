В Челябинске адвокат подкупала потерпевших ради ложных показаний

Также женщина пообещала за 800 тысяч рублей облегчить наказание подсудимому по уголовному делу

Адвоката в Челябинске уличили в мошенничестве и подкупе потерпевшего. Методы работы защитника вызвали вопросы у правоохранителей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, с сентября по октябрь 2024 года адвокат, действуя обманным путем через третьих лиц, получила от обвиняемого по рассматриваемому в суде уголовному делу 800 тысяч рублей. В обмен пообещала способствовать, чтобы ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы. При этом она знала, что таких полномочий у нее нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, с января по апрель текущего года фигурантка, член одной из адвокатских палат региона, осуществляя защиту своего доверителя — обвиняемого по уголовному делу, действуя группой лиц по предварительному сговору со знакомым, совершила подкуп потерпевшего — заплатила ему почти 200 тысяч рублей, чтобы он дал ложные показания в интересах ее подзащитного.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний).

В настоящее время проводятся обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.