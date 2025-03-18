Вечером 17 марта в Челябинске произошел пожар в квартире многоэтажки по Комсомольскому проспекту. В результате пострадала проживающая там 93‑летняя бабушка, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Спасатели проникли в квартиру и обнаружили возгорание на кухне. Сотрудники МЧС сразу же эвакуировали женщину, которая успела надышаться продуктами горения, и вызвали скорую. Бабушку госпитализировали.
Возгорание ликвидировали за несколько минут. Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что пожилые люди нуждаются в особых заботе и внимании, и важно не забывать навещать их и помогать им.