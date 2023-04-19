В Челябинске 9 любителей роллов заразились сальмонеллами

Заведение, доставившее еду, временно закрыли

Девять челябинцев заболели сальмонеллезом после того, как поели роллы, доставленные одним из местных заведений. Роспотребнадзор региона провел проверку и подтвердил причастность компании к инциденту, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты установили, что на кухне нарушались санитарные нормы при приготовлении блюд. Это способствовало распространению инфекции.

«С целью прекращения нарушения обязательных требований индивидуальному предпринимателю было выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — отметили в Роспотребнадзоре.

В заведении провели дезинфекцию.

На хозяина заведения составили административный протокол о нарушении санитарных норм в организации питания населения (ст. 6.6. КоАП РФ). Курчатовский районный суд Челябинска приостановил работу заведения на 60 суток.