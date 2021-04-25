В Челябинске 86-летняя женщина выпала из окна горбольницы №9

От полученных травм пациентка скончалась на месте ЧП

Утром 24 апреля пожилая женщина выпала из окна пятого этажа городской больницы № 9, расположенной в Ленинском районе Челябинска. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти пациентку не удалось.

Известно, что 86-летняя жительница Челябинска находилась в больнице с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, женщина уже шла на поправку, никаких психических изменений у нее не наблюдалось.

«Медицинский персонал постоянно наблюдал за пациенткой, отмечалась положительная динамика от лечения. На данный момент в происшествии разбираются правоохранительные органы»,— сообщили в ведомстве.

Следственный комитет также начал проверку по факту смерти пенсионерки.