В Челябинске пенсионер задержан за убийство 33‑летней давности

По версии следствия, в 1988 году он поджег жилой дом и до смерти избил одного из жильцов

Следственные органы в Челябинской области возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в сентябре 1988 года. Задержан подозреваемый в убийстве с особой жестокостью — 83-летний челябинец, когда-то живший в Чебаркуле, сообщили Первому областному информагентству собственные источники в правоохранительных органах Чебаркуля.



Ветераны чебаркульской милиции рассказали корреспонденту ИА «Первое областное» подоплеку дела: в сентябре 1988 года в Чебаркуле загорелся частный жилой дом. Жильцам, мужчине и женщине, удалось выбраться из вспыхнувшего здания, но на улице на них накинулся незнакомец и сильно избил обоих. От полученных травм и последствий пожара один из погорельцев умер.

Милиционеры вычислили подозреваемого и задержали в начале следующего, 1989 года. Однако за недостатком улик его пришлось отпустить, расследование было приостановлено. Лишь в 2021 году уже следственные органы получили новые сведения о давнем происшествии. На сегодня следствие полагает, что именно обвиняемый 33 года назад подпер двери дома и поджег его, а затем напал на едва спасшихся пострадавших. Дело было возобновлено по статье «Убийство». Подозреваемого, которому на сегодня исполнилось уже 83 года, задержали в конце сентября в Челябинске, куда тот переехал много лет назад.

В правоохранительных органах Первому областному информагентству подтвердили факт возобновления старого дела, а также уточнили, что, хотя старику вменяется совершение особо тяжкого преступления, под стражу его отправлять не стали по возрасту. 83-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.