В Челябинске 82-летняя женщина погибла, выпав из окна

Следователи проводят проверку

В Металлургическом районе Челябинска 82-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 10 августа, сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось накануне вечером. По данным ИА «Первое областное», пенсионерка выпала из окна пятого этажа.

«По факту происшествия проводится проверка. Нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, в Межозерном (Верхнеуральский район) полуторагодовалая девочка осталась без присмотра, выпала из окна пятого этажа и погибла.



В Снежинске шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа. От полученных травм он скончался.