В Челябинске 8‑летняя девочка устроила пожар, играя с зажигалкой

Обошлось без пострадавших

Сегодня, 31 января, в одной из квартир дома на Копейском шоссе восьмилетняя девочка устроила пожар. Пока отец спал, школьница из любопытства чиркнула зажигалкой и подожгла матрас, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Дома в этот момент находился еще один ребенок.

Забеспокоившись, дети разбудили отца, но глава семьи потушить пламя не смог. Мужчина вышел из квартиры вместе с детьми, а пожарных вызвала соседка.

Чтобы предотвратить подобные случаи, сотрудники МЧС напоминают родителям:



Не оставляйте спички и зажигалки в доступных местах.

Не оставляйте маленьких детей без присмотра.

Объясните им, насколько опасны игры с огнем.

Повторите с ребенком алгоритм действий при пожаре: не прятаться, покинуть помещение и звать на помощь.