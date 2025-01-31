Сегодня, 31 января, в одной из квартир дома на Копейском шоссе восьмилетняя девочка устроила пожар. Пока отец спал, школьница из любопытства чиркнула зажигалкой и подожгла матрас, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Дома в этот момент находился еще один ребенок.
Забеспокоившись, дети разбудили отца, но глава семьи потушить пламя не смог. Мужчина вышел из квартиры вместе с детьми, а пожарных вызвала соседка.
Чтобы предотвратить подобные случаи, сотрудники МЧС напоминают родителям:
Не оставляйте спички и зажигалки в доступных местах.
Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
Объясните им, насколько опасны игры с огнем.
Повторите с ребенком алгоритм действий при пожаре: не прятаться, покинуть помещение и звать на помощь.