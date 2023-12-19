В Челябинске 68-летний мужчина получил переломы, попав под колеса легковушки

Пешеход не успел перейти дорогу

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Сегодня, 19 декабря, на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина 20-летний водитель Lada сбил 68-летнего пешехода, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

Мужчину сбили у островка безопасности, когда для машин загорелся разрешающий сигнал светофора. Пострадавший получил переломы и был госпитализирован на машине реанимации.

Несколькими минутами позже на этом же перекрестке трамвай сошел с рельсов. К данному часу движение восстановлено.

Как ранее сообщал наш сайт, на трассе в Златоусте водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовик. Дворе пассажиров, в том числе шестилетняя девочка, госпитализированы.