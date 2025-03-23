В Челябинске 65‑летний мужчина попал в больницу после пожара в квартире

Пострадавшего спасли бдительные соседи

Поздно вечером в субботу, 22 марта, в Ленинском районе Челябинска на улице Дзержинского произошел пожар в квартире одного из домов. Хозяин помещения получил серьезные ожоги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Запах дыма почувствовали соседи. Они сразу же вызвали пожарных и отправились на разведку. Вскоре выяснилось, что возгорание произошло в соседней квартире. Они вскрыли дверь и потушили пожар подручными средствами.

«В кресле был обнаружен хозяин квартиры — 65-летний мужчина. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован»,— уточнили в ведомстве.

Предварительно, пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил. Непотушенная сигарета и стала причиной пожара.