В челябинском поселке Аэропорт шестилетняя девочка засунула руку в соковыжималку и не смогла вытащить ее. Родители обратились в ЕДДС-112. Об этом сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности населения города.
На место происшествия прибыл экипаж службы спасения.
«Чтобы помочь девочке, соковыжималку пришлось распилить специальным инструментом. Действовать приходилось с большой осторожностью, чтобы не повредить палец», — рассказали спасатели.
После освобождения руки родители отвезли девочку в травмпункт.