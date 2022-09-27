В Челябинске 6‑летняя девочка повредила палец во время игры с соковыжималкой

Понадобилась помощь спасателей

«Чтобы помочь девочке, соковыжималку пришлось распилить специальным инструментом. Действовать приходилось с большой осторожностью, чтобы не повредить палец»,

— рассказали спасатели.

В челябинском поселке Аэропорт шестилетняя девочка засунула руку в соковыжималку и не смогла вытащить ее. Родители обратились в ЕДДС-112. Об этом сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности населения города.На место происшествия прибыл экипаж службы спасения.После освобождения руки родители отвезли девочку в травмпункт.