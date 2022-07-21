В Челябинске 6‑летняя девочка пострадала при столкновении авто

Дошкольницу госпитализировали

Рядом с домом № 7 по Копейскому шоссе 26-летняя женщина за рулем «Шкоды-Фабиа» не выдержала дистанцию и столкнулась с движущимся впереди автомобилем «Тойота» под управлением 50-летней женщины. В аварии пострадала 6-летняя пассажирка «Тойоты». Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне вечером.

«Девочка находилась в удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье с левой стороны. Ребенка госпитализировали в детскую травматологию», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске велосипедист сбил 2-летнего ребенка и скрылся.